В Ньюарке хоронят Уитни Хьюстон

Более 1500 человек, в том числе известные певцы и музыканты, "звезды" Голливуда, приняли участие в церемонии прощания со знаменитой американской певицей Уитни Хьюстон.



В баптистской церкви города Ньюарк (штат Нью-Джерси), в которой Хьюстон пела в детстве, выступили Стиви Уандер, Алиша Киз, актер Кевин Костнер, который сыграл вместе с Хьюстон в фильме "Телохранитель".

Близкие родственники почтили память Уитни накануне ночью перед официальными похоронами. Присутствовали мать, дочь, двое братьев и другие члены семьи.

По распоряжению губернатора штата, в Нью-Джерси приспущены национальные флаги.

Открытого доступа на церемонию нет, однако организаторы сообщили, что все желающие могут увидеть трансляцию прощальной церемонии в интернете.