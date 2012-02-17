Иран к войне готов, а Израиль еще не решил

Иран готов нанести ответный удар в случае нападения на него, однако вряд ли станет самостоятельно начинать или провоцировать военный конфликт. Такое заявление сделал глава разведывательного управления Министерства обороны США генерал-лейтенант Рональд Берджесс на слушаниях в сенате, передает Reuters.

"Иран может по крайней мере временно закрыть Ормузский пролив или же запустить ракеты по США или союзникам, но только в том случае, если на него будет совершено нападение. Также не исключено, что Тегеран в ответ может попытаться задействовать террористов по всему миру, однако маловероятно, что Иран выступит инициатором или намеренно спровоцирует конфликт", - цитирует РосБизнесКонсалтинг.

Как сообщает Би-би-си, по мнению директора разведуправления Пентагона, Израиль тоже пока не принял решение о нанесении превентивного удара по объектам иранской ядерной программы.



