Польша опровергает сообщения о предложении Газпрома снизить цену

Польская газовая монополия Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) опровергла сообщения СМИ о том, что Газпром предложил новые коммерческие условия поставок природного газа в Польшу. Как сообщает пресс-служба польской компании, PGNiG не получала от Газпрома никаких предложений, оформленных в соответствии с контрактными процедурами, по изменению коммерческих условий поставок.

"Представители PGNiG не делали никаких заявлений о привлекательности якобы предложенного (Газпромом) сокращения цены на газ на 7-10%, как об этом сообщили СМИ", - цитирует РосБизнесКонсалтинг.

Ранее польские СМИ сообщили, что Газпром может снизить цену на газ для PGNiG на 7-10% в обмен на увеличение закупок и PGNiG готова рассмотреть это предложение.

В ноябре 2011 г. PGNiG обратилась в Стокгольмский арбитражный суд с целью добиться снижения цен на газ, поставляемый по долгосрочному контракту с Газпромом.