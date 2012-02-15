Командующий ВМС Украины возглавил "десант" в Китай

Делегация Вооруженных Сил Украины во главе с командующим Военно-морскими Силами адмиралом Виктором МАКСИМОВЫМ с 14 по 18 февраля осуществляет визит в Китайскую Народную Республику.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре командования украинских ВМС, целью визита является развитие стратегического партнерства с Китайской Народной Республикой, продолжение диалога между руководством генеральных штабов, военно-морских сил стран, изучение опыта реформирования и развития Народно-освободительной армии Китая, определение приоритетных направлений и эффективных форм двустороннего военного сотрудничества на перспективу.

В ходе визита предусмотрено проведение встреч с начальником Генерального штаба Народно-освободительной армии Китая и его заместителями, командующим Военно-морскими Силами Народно-освободительной армии Китая, посещение управлений Главного штаба ВМС Народно-освободительной армии Китая, военного училища, воинских частей. Как планируется, делегация также побывает в штабе Северного флота ВМС Народно-освободительной армии Китая, в военно-морской базе «Циндао», где, в частности, посетит один из кораблей флота.

Визит проходит в соответствии с Планом мероприятий военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины на 2012 год и по результатам договоренностей, достигнутых во время официального визита в Украину начальника Генерального штаба Народно-освободительной армии Китая, который состоялся в августе 2011 года.