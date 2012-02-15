Будущий глава Китая побывал в США

01:40, 15 февраля 2012
Мир
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Говорили о торговле, Сирии и правах человека

Китай готов к конструктивному диалогу с Соединенными Штатами и другими странами по вопросу о соблюдении прав человека. Об этом, как сообщает Радио Свобода, заявил в ходе визита в Вашингтон заместитель председателя КНР Си Цзиньпин. Он подчеркнул, что за последние 30 лет Китай достиг "значительных результатов в области прав человека".

Вопрос о соблюдении прав поднимался на встречах Си Цзиньпина с президентом США Бараком Обамой и вице-президентом Джо Байденом.

Важной темой встреч стало также торгово-экономическое сотрудничество. Барак Обама подчеркнул, что в международной торговле необходимо "играть по правилам", отметив при этом чрезвычайную важность экономических связей с Китаем.

На встрече Си Цзиньпина с Обамой, Байденом и министром обороны США Леоном Панеттой обсуждалась также ситуация в Сирии.

Си Цзиньпин - основной претендент на то, чтобы в будущем году занять должность председателя КНР.

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