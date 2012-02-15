Европарламент обсудит применение смертной казни

Европарламент на заседании в Страсбурге 16 февраля обсудит проблему применения смертной казни в Беларуси, Египте и Японии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает пресс-служба ЕП.

По итогам часового обсуждения планируется принять соответствующие резолюции по трем названным странам.

Как сообщает пресс-служба ЕП, проблему смертной казни в Беларуси евродепутаты будут обсуждать в свете приговора Дмитрию КОНОВАЛОВУ и Владиславу КОВАЛЕВУ.

Напомним, что 30 ноября 2011 года Верховный суд Беларуси признал 25-летних Д.КОНОВАЛОВА и В.КОВАЛЕВА виновными по делу о теракте в минском метро 11 апреля 2011 года и приговорил к смертной казни.

7 декабря 2011 г. В.КОВАЛЕВ подал прошение о помиловании. Д.КОНОВАЛОВ признал приговор и отказался подавать прошение о помиловании.

Процесс над Д.КОНОВАЛОВЫМ и В.КОВАЛЕВЫМ, а также вынесенные им приговоры вызвали неоднозначную реакцию в белорусском обществе и в очередной раз привлекли внимание к проблеме смертной казни.

Беларусь – единственная в Европе страна, где до сих пор применяется смертная казнь.