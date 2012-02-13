Бердымухамедов получил 97,14% голосов

По результатам воскресного голосования Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВ, набравший, по предварительным данным, 97,14% голосов избирателей, переизбран на пост Президента Туркменистана.

Об этом сообщил сегодня председатель ЦИК Туркменистана Оразмурад НИЯЗЛЫЕВ, передает РИА «Новости».

О.НИЯЗЛЫЕВ отметил, что не поступил еще ряд протоколов из-за рубежа. Однако, по его мнению, результаты зарубежного голосования не повлияют на итоги выборов.

На пост Президента Туркмении претендуют еще семь кандидатов. Они набрали от 0,16 до 1,07%. Среди соперников Г.БЕРДЫМУХАМЕДОВА самой высокий результат у министра водного хозяйства Аннагелди ЯЗМУРАДОВА – 1,07% голосов избирателей.

Всего в голосовании приняло участие 96,7% избирателей.

Г.БЕРДЫМУХАМЕДОВ всеми наблюдателями признавался фаворитом президентской гонки.

В новейшей истории страны это вторые альтернативные выборы главы государства. Первые альтернативные выборы состоялись 11 февраля 2007 года после кончины первого Президента Туркмении Сапармурата Ниязова, который дважды побеждал на безальтернативных президентских выборах, а затем стал пожизненным Президентом страны и с учетом советского периода правил Туркменией 21 год. На первых альтернативных выборах в борьбе с пятью кандидатами в президенты победу одержал нынешний глава государства Г.БЕРДЫМУХАМЕДОВ.

*** Гурбангулы Мяликгулыевич БЕРДЫМУХАМЕДОВ родился 29 июня 1957 года в селе Бабараб Геокдепинского района Ашхабадской области Туркмении.

В 1979 году окончил Туркменский государственный медицинский институт. Доктор медицинских наук.

Трудовую деятельность начал в 1979 году стоматологом-интерном поликлиники N5 Ашхабада.

С 1980 года по 1982 год работал врачом-стоматологом в сельской амбулатории села Эррик-Кала Ашхабадского района.

В 1982-1985 годах - главный внештатный стоматолог Ашхабадского района.

С 1985 года по 1987 год являлся заведующим стоматологическим отделением центральной районной больницы сельсовета Кеши Ашхабадского района и главным внештатным стоматологом Ашхабадской области.

В 1990-1995 годах - ассистент кафедры терапевтической стоматологии, доцент, декан стоматологического факультета Туркменского государственного медицинского института.

В 1995-1997 годах - директор стоматологического центра министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркмении.

С 1997 года - министр здравоохранения и медицинской промышленности Туркмении.

Указом Президента Туркмении С.НИЯЗОВА от 3 апреля 2001 года назначен заместителем председателя кабинета министров Туркмении.

С 21 декабря 2006 года решением государственного совета безопасности Туркмении и Кабинета министров Туркмении назначен временно исполняющим обязанности Президента Туркмении, верховного главнокомандующего вооруженными силами Туркмении.

Г.БЕРДЫМУХАМЕДОВ был избран Президентом Туркменистана на пятилетний срок 11 февраля 2007 (получил 89,23% голосов). 14 февраля состоялась церемония инаугурации.

В марте 2007 года был избран главой высшего представительного и законодательного органа власти Туркмении - Народного совета (Халк Маслахаты).

Г.БЕРДЫМУХАМЕДОВ является почетным доктором и академиком ряда университетов и академий мира.

Награжден многими высшими орденами и медалями Туркмении и зарубежных государств. 25 октября 2011 года ему было присвоено звание Герой Туркмении.

Г.БЕРДЫМУХАМЕДОВ женат, у него трое детей: сын и две дочери.

В свободное время увлекается спортом и верховой ездой.