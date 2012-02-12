"Братья-мусульмане" устроили в Египте субботник вместо забастовки

Исламское движение "Братья-мусульмане" в противовес объявленной на 11 февраля радикальными группировками всеобщей забастовке в Египте провело в этот день субботник, передает корреспондент РИА Новости.

С метлами на улицы в нескольких районах Каира вышли, в первую очередь, чиновники муниципальных органов власти, главным образом представители "Братьев", а также члены нескольких профсоюзов, поддерживающих это исламское движение. Они расчищали бульвары, скверы, а также прилегающие к мечетям площадки, на которых традиционно собираются сторонники движения.

Забастовка же, к которой призывали молодежные радикальные организации, получилась ограниченной. Как обычно, работают аэропорты, железнодорожные вокзалы, все городские службы. По информации из провинций, там обстановка также ничем не отличается от повседневной.

В общенациональной забастовке, как она изначально предполагалась, должны были принять участие несколько десятков профсоюзов, студенты многих египетских вузов, несколько либеральных партий, не говоря уже о "левацких" молодежных объединениях. Однако несколько дней назад с осуждением и самой забастовки, и приуроченной к ней кампании гражданского неповиновения выступили все наиболее авторитетные исламские движения, в том числе "Братья-мусульмане", и призвали своих сторонников отказаться от участия в кампании, "которая служит только дестабилизации обстановки в стране и ведет к ее разрушению".

Главным лозунгом забастовки, которая проходит ровно через год после отставки экс-президента Хосни Мубарака, было заявлено требование немедленной отставки Высшего совета вооруженных сил страны, руководящего Египтом в нынешний переходный период, а "гвоздем" протестной акции - многотысячный марш к зданию министерства обороны в Каире. Однако сообщений о каких-либо серьезных или многочисленных манифестациях у здания Минобороны страны не поступило.