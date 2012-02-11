Один из сыновей Каддафи намерен возглавить вооруженное восстание
Против переходного правительства Ливии
Один из сыновей убитого ливийского лидера Муамара Каддафи, Саади КАДДАФИ, намерен возглавить вооруженное восстание против переходного правительства Ливии.
Как сообщает радио «Свобода», об этом он заявил в интервью телеканалу "Аль-Арабия" по телефону из Нигера, куда он бежал после свержения отца.
По словам С.КАДДАФИ, движение сторонников свергнутого диктатора охватит всю страну – преданные его отцу люди есть даже в Национальном переходном совете. Сам Саади в любой момент готов вернуться в Ливию.
38-летний С.КАДДАФИ, бывший нападающий ливийской футбольной сборной, бежал в Нигер в августе прошлого года. В декабре мексиканские власти заявили о раскрытии заговора по подготовке его переезда в Мексику.