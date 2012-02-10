Говорухин: При Путине в РФ появилась «нормальная» коррупция

Во время правления Владимира ПУТИНА в России появилась «нормальная», «цивилизованная» коррупция.

Об этом начальник предвыборного штаба В.ПУТИНА, депутат Государственной думы, кинорежиссер Станислав ГОВОРУХИН сказал в интервью российской газете «Труд» от 10 февраля 2012 года.

Отвечая на вопрос, почему он защищает власть, которую все обвиняют в тотальной коррупции, С.ГОВОРУХИН отметил: «Не В.ПУТИН же ее породил. Коррупция существовала еще в царской России».

«При Сталине, кстати, коррупции не было, она расцвела пышным цветом лишь в последние годы советской власти — вспомните громкие судебные процессы накануне перестройки. Потом наступили лихие 90-е годы. В 90-е годы коррупции тоже не было — вместо нее был воровской беспредел, открытый грабеж. Воровали миллиардами, заводами, отраслями. Разрушили, разворовали, разбили Россию в пух и прах», - сказал он.

«Сегодня мы снова вернулись к «нормальной», «цивилизованной» коррупции, которая, увы, есть и в Китае (там за это, правда, расстреливают), и в Италии, и в Америке», - считает С.ГОВОРУХИН.

При этом он признал, что России коррупция присуща в большей степени, чем этим странам, но «мы выползаем из страшного воровского беспредела».

По мнению С.ГОВОРУХИНА, быстро от коррупции избавиться невозможно. При этом он признал, что в России борьба со взятками, откатами ведется не так жестко, как следовало бы ее вести.

«Скажем, почему у человека, которого сажают за коррупцию, не конфискуют имущество? Но не надо забывать, что многие законы на сей счет были приняты еще до В.ПУТИНА. Так что ему, Государственной думе предстоит многие законы переписать заново», - сказал он.

При этом С.ГОВОРУХИН уверен, что В.ПУТИН победит в первом туре президентских выборов.

«Народ наш оказался совсем не так прост, как думают о нем люди с Болотной. И он прекрасно разобрался, что никому из предложенного набора кандидатов в Президенты судьбу страны вверить нельзя. Кстати, на изменение отношения к В.ПУТИНУ в лучшую сторону во многом повлияли как раз митинги на Болотной площади. После них, после этой антипутинской истерии народ в глубинке буквально грудью встает на его защиту», - сказал он.

При этом, по мнению С.ГОВОРУХИНА, это тоже не совсем хорошо, так как возникает как бы вражда между сытой столицей и скромно живущей провинцией. Но организаторы митингов на Болотной сами в этом виноваты, добавил он.

Как сообщал УНИАН, выборы Президента РФ пройдут 4 марта.