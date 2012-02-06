Греция строит забор из колючей проволоки

Греция сегодня начала строительство стены на границе с Турцией, чтобы сдержать поток нелегальных иммигрантов и беженцев.

Как передает Радио «Свобода», строительство 12-километрового заграждения высотой 2,5 метра планируется завершить через 5 месяцев. Оно делается из двойного ряда колючей проволоки и снабжено 25 видеокамерами.

Стоимость проекта - не менее 3 млн. евро.

Заграждение пройдет по сухопутному участку 150-километровой границы с Турцией.