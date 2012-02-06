Венгерская Malev из-за долгов прекратила полеты

Национальная авиакомпания Венгрии "Malev" полностью прекратила осуществление авиаперевозок. Как сообщает Немецкая волна, причиной в компании называют нестабильную финансовую ситуацию.

Авиакомпания "Malev", которая входит в авиальянс "Oneworld" вместе с "American Airlines" и "British Airways", задолжала кредиторам более 270 миллионов долларов. Попытки найти новых инвесторов успехом не увенчались, в том числе и последняя попытка аккумулировать в пятницу 30 миллионов евро кредитных средств. Как следствие, начиная с 12 часов ночи пятницы, 3 февраля, "Malev" прекратила все авиарейсы.

Исполнительный директор компании Лоран Лимбургер заявил, что в последние дни партнеры авиакомпании потеряли доверие к венгерской стороне и стали требовать предоплаты авансом за услуги. "Это настолько истощило финансовые ресурсы, что ситуация стала просто нестабильной", - сообщил он, принеся извинения пассажирам.

Сообщается, что в будапештском аэропорту имени Ференца Листа (бывший Ферихедь) у сервисных стендов "Malev" образовались длинные очереди. Пассажиры пытаются переоформить приобретенные ранее билеты на рейсы других авиакомпаний.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что два самолета "Malev" не могут вернуться домой из-за долгов. Один борт остается в Тель-Авиве, другой - в Ирландии. По словам премьера, существует высокая вероятность того, что 22 самолета "Malev" будут конфискованы кредиторами в случае, если восстановят авиаперевозки.

Авиакомпания "Malev" было создано 1946-го года. Она трудоустраивает 2600 работников. За последние 20 лет произошло уже несколько неудачных попыток приватизации, последней из которых были переговоры о продаже китайским инвесторам. 95 процентов акций компании находятся в государственной собственности.