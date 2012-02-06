Известные кинематографисты погибли при крушении вертолета

Два известных кинематографиста - американец Майк Деграй (Mike deGruy) и австралиец Эндрю Уайт (Andrew Wight) - погибли при падении вертолета в Австралии, сообщает сайт журнала National Geographic, с которым сотрудничали погибшие.

Вертолет R-44 упал вскоре после взлета с аэродрома Новра в 156 километрах от Сиднея. Причины крушения пока не установлены. Известно, что трагедия произошла накануне в штате Новый Южный Уэльс, в момент падения вертолетом управлял Уайт.

Специалист по подводным съемкам 61-летний Майк Деграй известен как режиссер одних из лучших документальных фильмов о дикой природе. В частности, он снимал серии фильмов "Голубая планета"и "Тихоокеанская бездна"о жизни подводных обитателей и работал над документальными сериями в рамках телевизионного цикла BBC о мире животных. В общей сложности Деграй проработал в документальной киноиндустрии 30 лет.

Уайт, которому было 52 года, известен в Австралии как исследователь, режиссер и сценарист приключенческих и документальных фильмов о подводном мире, включая такие известные как "Санктум", "Призраки бездны: Титаник", "Чужие из бездны", "Экспедиция: Бисмарк"и другие.