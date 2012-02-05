Новый президент Финляндии пережил смерть жены и цунами

На выборах президента Финляндии победу одержал 63-летний консерватор Саули Ниинисте (Sauli Niinistoe), сообщает Agence France-Presse. Во втором туре выборов, прошедшем в воскресенье, 5 февраля, за члена Коалиционной партии Ниинисте проголосовали почти 63 процента избирателей. Его соперник - Пекку Хаависто (Pekka Haavisto), представлявший "Союз зеленых", - набрал около 37 процентов голосов и уже признал свое поражение. Явка на выборах составила 69 процентов.



Саули Ниинисте ранее занимал посты министра финансов, спикера парламента и министра юстиции. Помимо достижений на политическом поприще Ниинисте также известен тем, что он сумел спастись во время разрушительного цунами 2004 года. В момент стихийного бедствия будущий президент, отдыхавший на курорте в Таиланде, забрался на дерево вместе со своим младшим сыном.



Также широко известен и другой эпизод биографии Ниинисте - в 1995 году его супруга, с которой у них было двое детей, погибла в ДТП. Второй раз будущий президент Финляндии женился в 2009 году на пресс-секретаре Коалиционной партии, которая на 29 лет его моложе.



Соперник Ниинисте во втором туре - Пекку Хаависто - стал первым претендентом на пост президента Финляндии, открыто объявившим о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.



На посту президента Финляндии Саули Ниинисте сменит Тарью Халонен, занимавшую его максимально возможные два шестилетних срока. Церемония инаугурации Ниинисте, который станет 12-м президентом в истории Финляндии, намечена на 1 марта, сообщает Лента.ру.