В Москве задержали студентов, украшавших мост белыми ленточками

Три человека были задержаны в центре Москвы при попытке украсить белыми ленточками улицу, по которой днем в субботу пройдет шествие за честные выборы, сообщает "Эхо Москвы".

Отмечается, что все трое задержанных - студенты-художники. По словам одной из них, задержание происходило на Малом каменном мосту. Сотрудники полиции мотивировали свои действия тем, что мост является "режимным объектом". После того как студенты были доставлены в отделение милиции, им предъявили обвинения в хулиганстве.

"Эхо Москвы" заключает, что, вероятнее всего, студенты не будут освобождены до рассмотрения их дела в суде.

Шествие за честные выборы, одним из символов которого является белая ленточка, состоится днем 4 февраля. Участники акции пройдут от Калужской до Болотной площади и на своем пути пересекут, в том числе, Малый каменный мост, замечает Лента.ру.