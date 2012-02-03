Египетские бедуины похитили двух американских туристок

Египетские бедуины захватили двух американских туристок, сообщает 3 февраля Reuters. По данным NBC News, преступники также похитили египетского гида иностранок.

Похищенные находились в составе группы из пяти туристов, которые направлялись из монастыря Святой Екатерины на Синайском полуострове в курортный город Шарм-эль-Шейх. Их микроавтобус остановили вооруженные люди, которые сначала отняли у пассажиров все ценности, а затем захватили заложников и скрылись в горах. Вслед за ними отправились две поисковые группы - одна от армии, другая от полиции.

Ожидается, что похитители потребуют за американок выкуп.

Среди мотивов преступления называют месть за притеснения бедуинов со стороны властей.

Как отмечает Лента.ру, после свержения Хосни МУБАРАКА в феврале 2011 года египетские власти в значительной степени потеряли контроль над Синайским полуостровом и населяющими его бедуинскими племенами. Последние считают себя дискриминируемым меньшинством и нередко устраивают насильственные акции. Так, в январе бедуины в знак протеста захватили в заложники около 50 немецких и британских туристов. Заложников освободили через несколько часов.