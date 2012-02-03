Сорвалось создание крупнейшей в мире биржи

Биржи NYSE Euronext и Deutsche Boerse отказались от сделки по слиянию, в результате которой должен был образоваться крупнейший в мире биржевой оператор, сообщила NYSE в официальном заявлении. Ранее в феврале стало известно, что слияние, о котором было объявлено 15 февраля 2011 года, заблокировала Еврокомиссия.

Европейские власти сочли, что объединение американской NYSE Euronext и немецкой Deutsche Boerse нанесет ущерб конкуренции на европейском рынке. Финансовые компании были готовы пойти на значительные уступки регулятору, но слияние все же было заблокировано, хотя привлекательность сделки снизилась из-за европейского долгового кризиса.

Стоит отметить, пишет Лента.ру, что слияние Deutsche Boerse и NYSE Euronext сорвалось уже второй раз. Первые переговоры о подобной сделке стороны провели еще в 2008 году, после того, как в 2006 году американская NYSE купила французскую площадку Euronext. Однако тогда сделка не состоялась.