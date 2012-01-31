Франция отсрочила закон о геноциде армян
14:56, 31 января 2012Мир
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По просьбе группы сенаторов
Группа французских сенаторов попросила конституционный суд рассмотреть новый закон, который внедряет криминальную ответственность за возражение геноцида армян во время Первой Мировой войны в Османской империи.
Как следствие, вступление в силу данного закона приостановлено, сообщает Би-Би-Си.
Закон о геноциде армян французский сенат окончательно принял 23 января.
Однако сенаторы левого направления говорят, что собрали достаточно подписей, чтобы просить суд оценить конституционность закона.
Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган приветствовал такой шаг сенаторов.
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