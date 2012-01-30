Бельгия парализована из-за забастовки

Сегодня в Бельгии проходит всеобщая забастовка против мер по экономии государственного бюджета.

Как сообщают местные СМИ, страна практически полностью парализована.

Сегодня полностью заблокировано движение железнодорожного транспорта, не работают также скоростные поезда Thalys и Eurostar, которые соединяют Бельгию с Нидерландами, Германией, Францией и Великобританией.

Полностью закрыт из-за забастовки аэропорт Шарлеруа, а в аэропорту Брюсселя отменен ряд рейсов, часть рейсов проходит с задержкой.

Кроме того, полностью остановился порт Антверпена, значительные проблемы наблюдаются в порту Зеебрюгге.

В забастовке принимают участие и работники общественного транспорта. Так, в Брюсселе сегодня не работает ни один автобус, трамвай и поезд метро, в регионах страны – только от 10% до 30% автобусов вышли на линии.

Кроме того, остановили работу банки, финансовые организации и торговые центры. Не работают учителя и врачи, а в больницах обеспечивается лишь минимальный уровень услуг.

89% почтовых отделений сегодня открыли свои двери, в то же время, доставка корреспонденции значительно осложняется из-за остановки двух из пяти центров сортировки в стране.

Кроме того, остановился ряд крупных предприятий, в частности, заводы Coca-Cola, Inza (производство молока), CSM (хлебобулочные изделия), Candico (сахар).

Всеобщая забастовка продлится в стране до 22.00.