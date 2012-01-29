В Москве прошел автопробег "За честные выборы"

В Москве сегодня прошел автопробег «За честные выборы».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, сотни легковых автомобилей, украшенных белыми лентами, белыми воздушными шарами и различными предметами белого цвета, курсировали по внутренней стороне Садового кольца. На многих автомобилях написано: «За честные выборы», «Кольцо сужается», «Мы придем еще». Автомобилисты сигналили, их приветствовали стоящие на тротуаре пешеходы, также с белыми предметами.

По информации организаторов, в акции принимают участие не менее 4 тыс. автомобилей. По данным ГУ МВД России по Москве, акция протеста продолжалась около трех часов и прошла спокойно. Изначально в полиции сообщали, что в пробеге участвуют 20 машин, однако после завершения акции МВД привело новые данные, согласно которым участников было около 300.

Как сообщал УНИАН, белые ленты стали одним из символов несогласия с фальсификациями результатов выборов в Госдуму РФ, которые состоялись 4 декабря прошлого года.