Основатель WikiLeaks будет вести телепередачу

Основатель WikiLeaks Джулиан АССАНДЖ будет вести телепередачу о будущем международного сообщества.

Как сообщает «Газета.ру», в программе примут участие ключевые политические фигуры, активисты и известные общественные деятели.

«Джулиан АССАНДЖ сольет вместе голоса мировой политической палитры - революционеры, мыслители, представители власти - каждый из них предложит свой путь в завтрашний день и свои идеи создания светлого будущего», – говорится в сообщении Интернет-портала WikiLeaks.

Создание такой телепрограммы WikiLeaks связывает с нестабильной ситуацией в мире.

«В этих телепередачах я распахну окно в завтрашний день в беседе с теми, кто его формирует. Движемся ли мы к утопии или антиутопии, и как мы можем выстроить наши пути? Это замечательная возможность для обсуждения видения мира моих гостей в новой телепередаче, которая даст ответы на вопросы в более ясном и четком ключе, чем раньше», – подчеркнул Дж.АССАНДЖ.

Телепередачи начнут выходить в эфир с середины марта в 10 еженедельных получасовых блоках. Кабельные, спутниковые и наземные сети вещания обеспечат трансляцию, которая будет охватывать свыше 600 млн. человек по всему земному шару.

На следующей неделе Верховный суд Великобритании рассмотрит последнюю апелляцию Дж.АССАНДЖА на решение британской юстиции, постановившей выдать его Швеции, где его обвиняют в изнасиловании и принуждении к сексуальным отношениям две молодые женщины.