В Беларуси отметили День Соборности Украины

Представители дипломатического корпуса и украинской громады в Беларуси отметили День Соборности и Свободы Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, украинская громада Минска и области - культурно-просветительское общество украинцев «Обрій», «Краяни», «Заповіт» - отметили День Соборности и Свободы Украины культурно-художественным мероприятием «Ти моя, Україно, ти у мене єдина», который прошел сегодня в одной из минских библиотек.

В программе мероприятия состоялась выставка исторической литературы культурно-информационного центра Посольства Украины в Беларуси, выставка портретов исторических деятелей Украины. Прозвучали патриотические песни в исполнении молодого певца Романа РАФИЕНКО, а также рассказы о событиях 1918-1919 годов в Украине председателя БГОУ «Ватра» Виктора ГУТОВСКОГО. Собственные стихотворения об Украине прочитал поэт Богдан МИХАЙЛЮК. Кроме того, прозвучали записи живого голоса Василия Симоненко, который читает свои «Лебеди материнства».

Как отметил советник по гуманитарным вопросам Посольства Украины в Беларуси Василий БОНДАРЬ, такие мероприятия направлены, прежде всего, на воспитание патриотизма, уважения к прошлому украинского народа, демократических ценностей, воспитание национального достоинства. «Память украинцев о том нелегком пути, который прошли предыдущие поколения ради будущего своего государства, является залогом национальной гордости и глубокого ощущения себя единственной и свободной нацией», - подчеркнул дипломат.

Торжественные мероприятия, посвященные Дню Соборности и Свободы Украины, прошли также в Гомеле, Лиде, Бобруйске, Витебске, Слуцке и других городах Беларуси, где есть общественные объединения украинцев.