Бразильские украинцы смогут чаще бывать в Украине

В субботу в рамках официального визита в Бразилию министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО встретился с руководством украинских организаций, в частности, Украинско-бразильской центральной репрезентации.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

Министр поздравил участников встречи с успешным завершением праздничных мероприятий по случаю 120-й годовщины начала иммиграции украинцев в Бразилию и отметил важность вклада бразильцев украинского происхождения в развитие этого южноамериканского государства, на чем особо акцентировал Президент Бразилии Дилма РУССЕФФ в ходе встречи с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧОМ в октябре прошлого года.

К.ГРИЩЕНКО подчеркнул важность вступления в силу межправительственного Соглашения о частичном отказе от виз, который даст возможность представителям украинской диаспоры чаще посещать свою историческую родину.

Стороны также обсудили возможности, которые будут открываться для бразильских студентов украинского происхождения в рамках программы правительства Бразилии «Наука без границ». Она, в частности, предусматривает направление за границу на протяжении следующих четырех лет нескольких тысяч студентов для проведения на базе иностранных вузов научных исследований, стажировки и подготовки дипломных работ.

Глава украинского внешнеполитического ведомства отметил то, что правительство Украины и в дальнейшем будет предоставлять приоритетного значения поддержке связей с заграничным украинством – важным и влиятельным фактором в деле презентации и популяризации украинской культуры в мире, отстаивание культурных, политических, экономических и евроинтеграционных интересов нашего государства.