Что нужно украинцам в Польше?

В ближайшую субботу, 21 января, в Варшаве состоится седьмое заседание Координационного совета украинского меньшинства при посольстве Украины в Польше.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-служба посольства Украины в Варшаве.

«Участие в мероприятии примут региональные представители украинской общины из Варшавы, Перемышля, Люблина, Щецина, Вроцлава, Бельск-Подлясского и дипломаты посольства», - отметила пресс-служба.

Среди участников мероприятия будет также Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Польше Маркиян МАЛЬСКИЙ.

В посольстве напомнили, что Координационный совет был создан в октябре 2006 года «с целью согласования деятельности, направленной на всестороннее удовлетворение культурных, духовных и образовательных потребностей украинской общины в Польше».

По данным пресс-службы, предыдущее заседание Совета состоялось в мае 2011 года, а перед этим по одному заседанию проходило в 2010-м, 2009-м и 2006-м годах и еще два в 2007 году.

«Вопросы, которые будут обсуждаться (21 января): деятельность украинской общины, финансовая поддержка, украинско-польское примирение, образование и культура», - сообщила пресс-служба.

Справка УНИАН. По данным переписи населения 2002 года, в 38-миллионной Польше проживало около 30 тыс. украинцев, которые по численности заняли четвертое место среди национальных меньшинств в стране после слёнзаков (170 тыс.), немцев (150 тыс.) и белорусов (50 тыс.).

Эксперты считают, что официальные данные не отражают реальное количество польских граждан украинского происхождения, замечая, что в начале девяностых годов в Польше проживало свыше 250 тыс. украинцев.

По данным польской власти, в начале 2011 года в Польше разрешение на легальное пребывание в стране имели свыше 100 тыс. иностранцев, больше всего из которых – около трети - граждане Украины.