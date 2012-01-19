США отказались спасать евро

Власти США отказались предоставлять дополнительные средства Международному валютному фонду для увеличения его ресурсов с целью финансирования помощи еврозоне, сообщила агентству Франс Пресс представитель американского Минфина Кара Алаймо (Kara Alaimo).

"Мы сказали нашим международным партнерам, что мы не имеем никаких намерений прилагать усилия к увеличению ресурсов МВФ", - цитирует РИА Новости.

Власти США считают, что Европа способна сама справиться с "долговой проблемой", а помощь от МВФ видят лишь в качестве дополнения к европейским усилиям, сообщила представитель американского Минфина.

Ранее в среду МВФ заявил о необходимости увеличить свои ресурсы на 500 миллиардов долларов, до 1 триллиона долларов. При этом сумма в 500 миллиардов долларов уже включает недавно озвученные обещания европейских стран предоставить примерно 200 миллиардов долларов для увеличения мощности кредитования фонда.

При этом в организации отметили, что не будут производить никаких действий, пока не проведет все необходимые консультации со странами-членами фонда.

Ранее в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к МВФ, сообщило, что фонд планирует достигнуть договоренности об увеличении ресурсов уже на встрече министров финансов и глав центробанков "Группы двадцати", которая пройдет 25-26 февраля в Мехико.

По словам собеседника агентства, представители МВФ в настоящее время ведут переговоры с Россией, Китаем, Бразилией, Индией, а также Японией и странами- экспортерами нефти об увеличении их вклада в фонд.