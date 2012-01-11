На республиканских праймериз в США есть явный лидер

03:07, 11 января 2012
Мир
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Сегодня голосует Нью-Гемпшир

Бывший губернатор от штата Массачусетс Митт Ромни одерживает уверенную победу на первых праймериз кандидатов в президенты США от Республиканской партии в штате Нью-Гемпшир.

По предварительным данным, Ромни набирает 36 процентов голосов избирателей.

Следом идет конгрессмен Рон Пол с 25 процентами голосов.

Третьим - бывший посол США в Китае и экс-губернатор штата Юта Джон Хантсман - 15,5%.

Эти результаты, отмечают СМИ, получены после подсчета 5% голосов избирателей.

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