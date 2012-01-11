Жертвы принудительной стерилизации могут получить по $50 тысяч

Северная Каролина, как ожидается, станет первым в США штатом, который выплатит компенсации жертвам насильственной стерилизации - по 50 тысяч долларов каждому, сообщает телекомпания АВС.

По ее данным, специально созданная комиссия рекомендовала выплатить эти суммы и финансировать фонды психологической помощи для людей, которые в рамках "программы по улучшению генофонда страны" без их согласия были лишены возможности иметь детей.

Всего в США насчитывается свыше 60 тысяч жертв программы принудительной стерилизации, пишет РИА Новости.

В Северной Каролине комиссия нашла 72 человека, которые были подвергнуты стерилизации. Окончательное решение о выплате им компенсации вынесет Генассамблея штата. Некоторые законодатели, как отмечает телекомпания, требовали выплатить стерилизованным по миллиону долларов.

Программа стерилизации осуществлялась в Северной Каролине под эгидой Наследственно-генетической палаты с 1933 по 1977 годы в качестве эксперимента по генной инженерии. Среди лиц, которых заставляли пройти операцию по лишению функций воспроизводства, были подростки из многодетных необеспеченных семей, больные эпилепсией, представители расовых меньшинств и те, кого в качестве родителей просто считали "неполноценными".

АВС сообщает, что в Северной Каролине с 1929 по 1974 годы было прооперировано более 7600 человек, за счет этого власти надеялись победить преступность и сократить число умственно отсталых граждан.

В прошлом году телекомпания взяла интервью у Элани Риддик, которая стала жертвой изнасилования и в 1968 году, будучи 14-летним подростком, оказалась в госпитале, чтобы родить сына. Несколько лет спустя она узнала, что параллельно ей была сделана операция по стерилизации.

Решения о том, кому можно, а кому нельзя иметь детей, тогда принимала Наследственно-генетическая палата всего из пяти человек, которые вершили судьбы людей под предлогом "повышения общественного благосостояния".

Подобные программы существовали более чем в половине штатов в США, начиная с 30-х годов, и их жертвами, как отмечает АВС, становились лица, совершившие преступления, инвалиды, в том числе по слуху и зрению, алкоголики, больные эпилепсией и просто бедные, находящиеся на гособеспечении.

Эта практика была отменена только в 1980-е годы.