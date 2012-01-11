Польский прокурор выстрелил себе в голову в знак протеста

Несостоявшееся самоубийство заместителя главы окружной военной прокуратуры в Познани полковника Миколая Пшибыла является попыткой обратить внимание на реформу польской прокуратуры, считает бывший министр обороны Польши, ныне сенатор от правящей в Польше партии "Гражданская платформа" Богдан Клих, сообщает РИА Новости.

Пшибыл в понедельник совершил попытку самоубийства во время перерыва на пресс-конференции, но остался жив.

"Если кто-то действительно решил расстаться с жизнью, и это - человек военный, то он знает, как нужно стрелять", - сказал Клих в эфире телеканала TVN24, комментируя неудачную попытку самоубийства военного прокурора.

Экс-министр обороны Польши добавил, что через сутки после инцидента иначе оценивает действия полковника Пшибыла. "Вчера это выглядело как шаг отчаяния, сегодня я оцениваю это как продуманный шаг", - сказал польский политик.

По мнению Клиха, несостоявшееся самоубийство было "попыткой обратить внимание на реформу польской прокуратуры".

Как пишут польские СМИ, в ближайшие дни может быть объявлено о глубокой реформе, и, возможно, о ликвидации военной прокуратуры.