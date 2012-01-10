70% сайтов, предоставляющих кредиты потребителям в Европе, нарушают закон

70% веб-сайтов в Европе, которые предоставляют потребительские кредиты, нарушают законодательство ЕС.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Брюсселе комиссар ЕС по вопросам защиты прав потребителей Джон ДАЛЛИ, представляя результаты исследования, проведенного в конце прошлого года в 29 европейских странах (странах - членах ЕС, а также Исландии и Норвегии).

“В 70% проверенных сайтов были выявлены проблемы”, - сказал он.

По словам комиссара, в ходе исследования были выявлены три основные проблемы: предоставление информации, которая вводит в заблуждение, при рекламе; непредоставление ключевой информации при предоставлении предложения кредитования; предоставление информации, которая вводит в заблуждение, относительно стоимости кредита.

В целом в ходе проверки было проверено 562 веб-сайта, которые предоставляют потребительские кредиты, из них у 393 сайтов были обнаружены проблемы.

Дж.ДАЛЛИ отметил, что каждая страна-участница исследования выбирала собственные критерии отбора сайтов, предоставляющих потребительские кредиты.

При этом, по словам комиссара, следующим шагом национальных органов власти, ответственных за защиту прав потребителей, будет предложение сайтам, на которых были отмечены нарушения, исправить их. В случае же, если такие исправления не будут осуществлены до осени 2012 года, в отношении таких сайтов возможно применение санкций, в том числе и штрафов.