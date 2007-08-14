В Латвии демонтировали памятник советским воинам

В латвийском городе Бауска по решению органов местного самоуправления памятник советским воинам был перенесен из парка Корфа в центре на военное кладбище.

Информация о переносе памятника не разглашалась до самого переноса гранитного мемориала.

После получения сигнала о том, что бауский памятник куда-то перемещается, члены Латвийского антифашистского комитета выехали в Бауску и обнаружили памятник уже на военном кладбище. На месте члены комитета выяснили что перенос был санкционирован местным самоуправлением. По плану, утвержденному властями, перенос должен был быть осуществлен до 1 сентября, однако работы начались 13 августа.

Как заявили РИА Новости в Бауской гордуме, перенос памятника был осуществлен согласно планам развития города, и не носит политического подтекста.

Гранитный памятник советским воинам-освободителям Бауски был установлен в середине 1950-х годов в парке барона Корфа, в центре города. Памятник представляет из себя гранитный монолит с высеченной на нем датой освобождения Бауски от фашистов, и надписью "освободителям Бауски".

РИА "Новости"