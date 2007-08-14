Первый польский военнослужащий погиб в Афганистане, сообщает министерство национальной обороны Польши.

28-летний подпоручик Лукаш Куровский, служивший в польском подразделении на базе Гардез Международных сил содействия безопасности в Афганистане (ISAF) погиб во время обстрела талибами конвоя в провинции Пактия недалеко от границы с Пакистаном.

В операциях на территории Афганистана принимает участие многонациональный контингент возглавляемой США антитеррористической коалиции, а также контингент ISAF под командованием представителей НАТО.