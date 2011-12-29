Чавес подозревает США в причастности к раковым болезням у президентов

Президент Венесуэлы Уго Чавес считает странной и труднообъяснимой череду раковых заболеваний у лидеров стран Латинской Америки и подозревает, что к этому могут быть причастны США.

"Показалось бы странным, если бы они изобрели технологию по заражению раком, и об этом просто пока не известно?" - заявил Чавес в среду, имея в виду США, передает телеканал Venezuela de Television.

Накануне стало известно, что президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер, недавно избранная по пост главы государства второй раз подряд, страдает папиллярным раком щитовидной железы, и 4 января 2012 года будет прооперирована в Буэнос-Айресе. Кроме того, в последние годы различные раковые заболевания выявлялись у президента Бразилии Дилмы Руссефф и президента Парагвая Фернандо Луго. Самому Чавесу минувшим летом также был поставлен диагноз рак, после чего он прошел несколько курсов лечения на Кубе и на родине. Сейчас Чавес утверждает, что полностью победил болезнь и совершенно здоров.

Президент Венесуэлы вспомнил об информации, что в середине двадцатого века США проводили опыты в Гватемале, заражая людей, в том числе детей и женщин, различными заболеваниями.

По словам Чавеса, объяснить массовые заболевания раком у президентов стран Латинской Америки трудно. Он вспомнил и слова кубинского лидера Фиделя Кастро, призывавшего Чавеса быть осторожнее при общении с людьми.

В то же время Чавес подчеркнул, что не выдвигает конкретных обвинений, лишь пользуясь возможностью высказать свое мнение по поводу "очень странных фактов, которые трудно объяснить".

РИА Новости