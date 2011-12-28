Миллер: договоренность с Турцией не повлияет на цену газа для Украины

Разрешение Турции на строительство на своей территории газопровода "Южный поток" не повлияет на формулу цены на газ ни для Украины, ни для других стран.

Об этом сообщил глава российского газового холдинга Алексей МИЛЛЕР, передает РИА "Новости".

"То, что касается цен на рынке - они привязаны к ценам на нефтепродукты, контрактные поставки газа нашим партнерам привязаны к корзине на нефтепродукты, и разрешение на строительство "Южного потока" никак не повлияет на формулу ценообразования, которую "Газпром" использует в своих контрактах, ни в целом, ни с отдельными странами", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли это сказаться на переговорах по цене на газ для Украины.

Как сообщалось, сегодня Россия достигла договоренности с Турцией о получении окончательного разрешения на строительство газопровода "Южный поток".

Справка УНИАН. Проект "Южный поток" предполагает строительство газопровода через акваторию Черного моря из России в страны Южной и Центральной Европы. Предполагается, что он будет состоять из четырех ниток по 15,57 миллиарда кубометров каждая. Первая должна быть введена в эксплуатацию в декабре 2015 года, вывод газопровода на полную мощность (63 миллиарда кубометров) ожидается к 2018 году. Начало строительства запланировано на 2013 год.

Ориентировочная стоимость создания "Южного потока" составляет 15,5 миллиарда евро, из которых 10 миллиардов приходится на морской участок, а 5,5 миллиарда - на сухопутный.