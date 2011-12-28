МИД Украины рассчитывает на успех в Керченском проливе и на Днестре

Министерство иностранных дел Украины рассчитывает на успехи в переговорах о делимитации морского участка границы в Азовском, Черном морях и Керченском проливе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН на брифинге.

Он отметил, что на российском направлении внешнеполитической деятельности Украины есть позитивная динамика. «Мы рассчитываем на существенные успехи в процессе переговоров о делимитации морского участка границы в Азовском, Черном морях и Керченском проливе», - сказал О.ВОЛОШИН.

Он также отметил продвижение двух стран в процессе демаркации сухопутного участка границы.

Как сообщал УНИАН, руководитель МИД РФ Сергей ЛАВРОВ 5 июня заявил, что Москва и Киев достигли принципиального понимания по вопросу Керченского пролива: "Качественный прорыв достигнут, по Керченскому проливу проблем нет. У нас сейчас с украинским руководством достигнуто принципиальное понимание. Мы знаем, как урегулировать проблему Керченского пролива... Я, по понятным причинам, не буду углубляться в детали - будет, надеюсь, в ближайшем будущем объявлено о достижении договоренности, которая охватывает во всеобъемлющем контексте все три компонента этой проблемы: Керченский пролив, Азовское море, Черное море", - сказал С.ЛАВРОВ.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО 1 июня сообщил, что Украина и Россия договорились об основных параметрах делимитации границы в Азовском море.

***

В Министерстве иностранных дел Украины надеются на урегулирование в ближайшее время приднестровского конфликта.

«Мы ожидаем, что в следующем году в свете тех политических изменений, которые происходят в приднестровском регионе Республики Молдова, будет существенный прорыв. Все хотят, чтобы, наконец, приднестровский конфликт исчез из дипломатического лексикона, чтобы была найдена формула, гарантирующая, с одной стороны, территориальную целостность и независимость Республики Молдова, с другой - удовлетворение прав и интересов жителей приднестровского региона», - сказал О.ВОЛОШИН.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря в самопровозглашенной Приднестровской Молдавской республике состоялся второй тур президентских выборов. На выборах победил бывший спикер парламента Приднестровья Евгений ШЕВЧУК, который набрал почти 74% голосов избирателей. Игорь СМИРНОВ, который бессменно руководил республикой с 1990 года, выбыл из борьбы после первого тура голосования.