Украинский результат приднестровских выборов

Во втором туре президентских выборов в Приднестровье оглушительную победу одержал Евгений Шевчук, получив 73,88% голосов избирателей. Его конкурент, спикер местной Верховной Рады Анатолий Каминский получил лишь 19,67% - еще меньше, чем в первом туре выборов (тогда было более 26%).

Добавили своего прямоэфирные дебаты, с треском проигранные кандидатом Кремля. При этом Кремль поддерживал Анатолия Каминского с максимальным напором своей пропагандистской машины. В Приднестровье работали российские политтехнологи, а российские телеведущие на нынешнем победителе выборов оттачивали свои полемические обвинительные нотки. Перед выборами приднестровское МГБ (аналог КГБ) обвинило его в том, что он шпион и 38 раз ездил в Молдову.

Москва устами своих чиновников прямо «ударила» по экс-спикеру Евгению Шевчуку.

Ему инкриминировали передачу партии «Единая Россия» какое-то письмо, из которого, мол, Россия прекратила доплаты приднестровским пенсионерам. Шевчук божился, что никакого письма никуда не посылал.

Когда -то похожая ситуация постигла Новгород - московскому князю «послышалось» от новгородских послов, что они якобы назвали его своим повелителем. И послы, и новгородцы, и власть Новгорода божились, что ничего такого отродясь не было, и слова такого не знают, но Москва (с криком «Изменщики!") ликвидировала Новгородскую республику.

Еще раньше Москва "побила горшки" с многолетним президентом ПМР Игорем Смирновым. Глава кремлевской администрации назвал двадцатилетнее руководство Смирнова в республике «большой ошибкой». Против сына Смирнова в России возбудили уголовное дело, зашла речь об ограничении экспорта приднестровских коньяков в Россию. По адресам Смирнова в Москве и Подмосковье прошли обыски.

Телевойна Кремля против Смирнова дала неожиданный результат: показала приднестровцам, что Москва долго наблюдала за коррупцией и всех все устраивало. Люди увидели, что Кремль не столько направлял помощь, как десятилетиями организовывал ее управляемое распределение между «своими» протеже.

Зачем Москва взялась бороться со Смирновым и Шевчуком? Скорее всего, потому, что ей не нужны никакие авторитеты, даже предельно лояльные. А нужны только марионетки. За 20 лет Смирнов «врос» в местный грунт, в том числе экономический, и таким образом перерос статус марионетки. Поэтому нужно было найти новую.

Недавно российский премьер Владимир Путин обвинил США в том, что они, мол не могут работать с партнерами на равных, и размещают объекты ПРО ни у кого не спрашивая. Однако, если США действуют так в только вопросах собственной стратегической безопасности, и то проводят через НАТО решение по ПРО, то Москва пытается контролировать «союзников» тотально, вплоть до прямого вмешательства в кадровую политику и даже в конкретные экономические вопросы.

Выборы в Приднестровье едва ли не впервые шли в реальной политической борьбе. Как и в Южной Осетии с ее «снежной революцией» и проигрышем кандидата Кремля, это совсем не походило на «русский мир». Хотя, в последнее время и Москва с ее митингами среднего класса не очень вписывается в эту концепцию.

В ПМР, где украинцы составляют до 35% населения, оба кандидата, вышедшие во второй тур - и Каминский, и Шевчук - по национальности украинцы. Правда, Каминский родился в России. Шевчук родом из северного Рыбницкого района, фактической части украинского Подолья, где украинцы до сих пор численно преобладают. Он даже закончил Киевскую сельхозакадемию.

Шевчук - человек значительно ярче своих конкурентов. Это, очевидно, и оценили избиратели. Он может говорить такие слова, как «честь», «достоинство». И они не становятся ему поперек горла, как, кстати, многим нашим политикам, которые после таких слов выглядят словно в сумняшеся одолжили: мол, «что я несу?».

Нынешняя ситуация складывается весьма благоприятно для Украины. Москва вкладывала колоссальные политические ресурсы в Приднестровье, и на выходе получила там проблему.

Украина не вкладывала ровно ничего. Руководство Украины десятилетиями абстрагировалось от этой территории и людей, ее населяющих (правда, не от средств за транзит приднестровских товаров через украинские порты). И несмотря на это Украина получила шанс.

От Приднестровья Украина получила лишь номинальное признание в Приднестровье официальным языком украинский наравне с русским и молдавским, хотя это и так должно было быть естественным явлением в регионе, где около 35% населения - украинцы (в районах на севере Приднестровья доля украинцев превышает 80%).

В приднестровской прессе сейчас встречаются такие пассажи: «Наша стратегическая ошибка состоит в том, что свое обоснованное право на признание мы связали только с политической волей российского руководства, почти демонстративно отказав в таком же праве Украине... Приднестровье для России долгие годы было той "ручкой", которой она пыталась удержать молдавский "чемодан" в зоне своих стратегических интересов .... Не следует забывать, что приднестровская государственность берет свое начало в 1924 году, когда на территории Украины была образована Молдавская Автономная Советская Социалистическая Республика. Кроме того, самоликвидация молдавским парламентом МССР в 1990 году юридически вернула ситуацию на период существования МАССР в составе Украины. То есть, согласно этому правовому акту, мы де-юре являемся частью Украины... Считаем, что это наша единственная козырная карта, которой мы, к сожалению, даже не пытались воспользоваться. Сегодня Приднестровье стоит перед выбором: или быть сломанным, втиснутым с помощью "западных партнеров" России в Молдавию, а затем и в Румынию, или, сосредоточив усилия на возвращении (на законных основаниях) в Украину».

Сейчас в Приднестровье находится российская военная база. Эту базу Россия должна была вывести еще до 2002 года, согласно договоренностям, достигнутым на стамбульском саммите ОБСЕ 1999 года. Однако она все еще там.

Российские СМИ и политики во время приступов откровенности не скрывают, что основная ценность для Москвы российских войск в Приднестровье - возможность осуществления политического влияния на Украину. В 2003 году Россия имела шанс зафиксировать эту возможность навсегда. В Москве был разработан так называемый "план Козака", по фамилии тогдашнего заместителя главы Кремлевской администрации.

Этим планом предусматривалось сохранение русского "миротворческого присутствия" (а фактически военной базы) в Приднестровье на неопределенный срок, в обмен на номинальное признание Приднестровьем своей принадлежности к Молдавии в качестве субъекта федерации.

После долгих колебаний, под влиянием США и ЕС, а главное через инстинкт национального самосохранения, президент Молдавии Владимир Воронин отверг этот план. Со скандалом визит Путина в Кишинев был отменен, а коммунист Воронин, которого поддержка Кремля фактически и привела к власти, с тех пор в Москве стал "плохим парнем".

Украинцы имеют право на определенный исторический сентимент в отношении этой территории. Приднестровье исконно было заселено украинскими племенами уличей и тиверцев, последовательно входило в состав Киевской Руси, Брацлавского воеводства Польско-Литовского государства, Винницкого и Брацлавского полков государства Богдана Хмельницкого и его преемников и тому подобное. До 1940 года Приднестровье входило в состав УССР. Тогда Сталин, чтобы задобрить молдаван, только что присоединенных к СССР в результате пакта Молотова-Риббентропа между СССР и фашистской Германией, передал Приднестровье Молдове.

Для Украины, как и для самих приднестровцев, выгодна широкая автономия Приднестровья. Сейчас получен шанс добиться ее формализации на приемлемых для Украины условиях. По сути, это должно быть «украинско-русское княжество» в составе Молдовы с внешними гарантиями незыблемости его прав. В этой автономии, должны быть обеспечены все права украинцев и других меньшинств. Украина должна обеспечить четкую нормативную фиксацию условия, по которому в случае потери Молдавией государственной независимости Приднестровье будет иметь право на отделение. В таком случае Украина будет уверена, что всегда будет иметь рядом, на своем юго-западе, дружественную Молдову, а не "распухшую" за ее счет Румынию.

Режим в Приднестровье не является принципиальным вопросом для Украины. Дело в том, что если власть Приднестровья будет опираться на собственные интересы, она объективно будет проукраинской.

Сегодня ситуация в Приднестровье принципиально изменилась. На первый план наконец вышли интересы собственного населения. А эти интересы практически совпадают с национальными интересами Украины. Приднестровцам нужен официальный статус и нормальная жизнь, а не роль заложников геополитических интересов Кремля. Выборы в Приднестровье четко указали тенденцию к «коренизации» местной политики, к осознанию населением собственных интересов. Кстати, эта тенденция, продемонстрированная в Приднестровье и Южной Осетии, свидетельствует, насколько поверхностной и недальновидной была политика в отношении этих территорий Молдавии и Грузии.

Александр Палий

Фото УНИАН