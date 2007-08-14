Саакашвили отдал особняки криминальных авторитетов силовикам

Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ передал конфискованные дома главарей преступных группировок под санатории и места отдыха силовиков, сообщает информационное агентство "Новости-Грузия" со ссылкой на телекомпанию "Рустави-2".

По ее данным, МВД и Министерству обороны Грузии передали пять особняков в местечке Уреки на Черноморском побережье Грузии, между Батуми и Поти. Ранее эти дома принадлежали так называемому "вору в законе" Захару (Шакро) КАЛАШОВУ и его сообщнику.

Недвижимое имущество З.КАЛАШОВА и его сообщника оценивается в 15 млн. долларов, говорится в сообщении.

"Эти дома надо превратить в санатории, в реабилитационные центры для сотрудников МВД и служащих Минобороны, раненных при исполнении служебных обязанностей", - сказал сегодня Президент Грузии в Уреки.

"Наши военные и офицеры полиции вместе будут отдыхать в этих домах, не неся никаких личных расходов - за счет государства", - отметил М.СААКАШВИЛИ.