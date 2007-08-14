Причиной катастрофы пассажирского поезда Москва - Санкт Петербург стал взрыв

В Новгородской области РФ вчера вечером сошли с рельсов несколько вагонов пассажирского поезда Москва-Петербург.

Как сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы Северо-Западного управления МЧС РФ Григорий ГОРБУНОВ, "в 21.43 (в 20.43 по киевскому времени – УНИАН) на перегоне Окуловка-Малая Вишера (Новгородская область) три вагона поезда "Невский экспресс" Москва-Петербург сошли с рельсов".

По уточненным данным МЧС, в результате аварии пассажирского поезда в Новгородской области пострадали 16 человек.

Как сообщил РИА Новости официальный представитель МЧС РФ Виктор БЕЛЬЦОВ, "все пострадавшие направлены в больницы городов Чудово и Малая Вишера".

По его словам, с рельсов сошли четыре вагона.

Машинист этого поезда слышал хлопок перед тем, как произошла авария, сообщил советник президента ОАО "Российские железные дороги" Александр ПИРКОВ.

Причиной аварии пассажирского поезда Москва-Петербург мог стать взрыв, не исключают в "Российских железных дорогах".

"Мы не исключаем возможность того, что поезд сошел с рельсов из-за взрыва", - сказал РИА Новости представитель компании.

Он не уточнил, что именно могло стать причиной взрыва.

Один из пассажиров поезда - Вячеслав ЗИНУРОВ - рассказал, что слышал несколько взрывов.

"Было несколько взрывов, провода упали на рельсы, очень много взрывов", - сказал он в эфире программы "Сегодня" НТВ.

По словам В.ЗИНУРОВА, перевернулись несколько вагонов. "Три последних вагона, даже четыре, остались на боку лежать", - сказал он. "Очень много раненых", - добавил он.

По словам В.ЗИНУРОВА, пассажиры эвакуируются из вагонов, к месту происшествия подъехали на машинах местные жители, они пытаются оказать помощь.

Согласно оперативным данным, причиной схода с рельс поезда "Невский Экспресс" в Новгородской области РФ стал взрыв, сообщается в пресс-релизе, размещенном на сайте ОАО "Российские железные дороги".

"В результате внешнего воздействия произошел сход нескольких вагонов пассажирского поезда номер 166 Москва - Санкт Петербург", - говорится в документе, передает Лента.ру.

К месту происшествия выехали специалисты-взрывотехники ФСБ России.

Как сообщалось, по данным официального представителя МЧС РФ Виктора БЕЛЬЦОВА, пострадали 16 человек.

В то же время в ГО и ЧС Новгородской области сообщают, что, по предварительным данным, пострадали 60 человек.

Всего в поезде, который сошел с рельс вечером 13 августа, находился 241 пассажир.

Крушение произошло на перегоне Окуловка-Малая Вишера. В момент аварии состав двигался со скоростью около 180 километров в час.