Ющенко: Подготовка к выборам проходит без «фундаментальных эксцессов»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО констатирует, что Украина в настоящее время находится на подготовительном этапе к внеочередным выборам в Верховную Раду, и процесс подготовки проходит согласно законодательству.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент заявил сегодня на пресс-конференции в Форосе (АРК) по итогам своей встречи с Президентом Литвы Валдасом АДАМКУСОМ.

«Процесс подготовки к выборам в Верховную Раду Украины проходит согласно действующему законодательству, - подчеркнул глава государства. - В целом мы идем (к выборам – УНИАН) без каких-то фундаментальных эксцессов».

В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что досрочные выборы в парламент страны пройдут демократично и станут новым способом для формирования отношений между различными политическими силами.

Со своей стороны Президент Литвы отметил, что главы европейских государств внимательно следят за сегодняшней ситуацией в Украине в связи с подготовкой к выборам в ВР. «От глав европейских государств я выражаю уверенность в том, что выборы пройдут без эксцессов», - сказал В.АДАМКУС.

При этом он выразил надежду, что после выборов Украина станет более сильной державой.

В.АДАМКУС также сказал, что рад слышать от Президента В.ЮЩЕНКО, что подготовка к выборам в Украине проходит спокойно.