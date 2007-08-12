В Индии горит крупнейший в стране склад боеприпасов

На крупнейшем в Индии складе оружия и боеприпасов вспыхнул пожар, по меньшей мере, 37 человек пострадали, 10 из них - серьезно. Из прилегающих районов эвакуировано 27 тысяч человек, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным полиции, внутри огороженной армейскими подразделениями зоны безопасности радиусом пять километров с центром в населенном пункте Хандру (Khandroo) в штате Джамму и Кашмир, где располагаются склады, оказались девять деревень.

Источник в Минобороны страны заявил, что причина пожара пока не известна. При этом он отметил, что исключает возможность диверсии либо атаки боевиков.

Между тем ответственность за поджог взяла на себя местная боевая группировка "Джамия аль-муджахидин". В индийских СМИ было распространено их заявление, в котором утверждается, что по складу были выпущены две ракеты.

Инцидент произошел накануне, снаряды продолжают взрываться до сих пор, складскую территорию окутывает густой черный дым.

Как предполагает полиция, на тушение пожара уйдет не менее двух дней.