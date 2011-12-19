В Минске задержан экс-кандидат в президенты Беларуси

Бывший кандидат в президенты Беларуси, сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" (БХД) Виталий РЫМАШЕВСКИЙ задержан в Минске в день годовщины со дня президентских виборов.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил ответственный секретарь оргкомитета БХД Денис САДОВСКИЙ.

По его словам, В.РЫМАШЕВСКИЙ сегодня участвовал в конференции, посвященной годовщине президентских выборов 2010 года, затем он поехал домой. "Некоторое время был дома с дочкой, потом вышел из подъезда, и сразу же его задержали четверо мужчин в штатском. РЫМАШЕВСКОГО посадили в синий микроавтобус и увезли", - сказал Д.САДОВСКИЙ.

Он также сообщил, что, по последней информации, В.РЫМАШЕВСКИЙ доставлен к зданию УВД Фрунзенского района Минска.

"Это было последнее сообщение, которое мы от него получили. Я не знаю, доставлен ли он в РУВД Фрунзенского района, или по-прежнему сидит около здания с людьми, которые его задержали", - сказал Д.САДОВСКИЙ.

Что инкриминируют В.РЫМАШЕВСКОМУ, неизвестно. Телефон политика пока не отвечает.

В Минске и других городах Беларуси сегодня прошли превентивные задержания активистов оппозиции, сообщает белорусский правозащитный цент "Вясна". Кроме того, многие получили повестки явиться в отделения милиции вечером, в том числе экс-кандидат в президенты Владимир НЕКЛЯЕВ и жена экс-кандита в президенты, находящегося в заключении Андрея САННИКОВА, Ирина ХАЛИП.

Год назад в Минске после закрытия избирательных участков состоялись акции протеста белорусской оппозиции, завершившиеся попыткой захвата здания правительства и силовым разгоном. Более 600 человек были задержаны, в том числе экс-кандидаты в президенты.