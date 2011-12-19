Принца Гарри допросили в полиции

Принц Гарри был допрошен полицией по делу об уличном ограблении, сообщает Лента.ру со ссылкой на The Daily Mail.

Жертвой ограбления стал школьный друг принцев Гарри и Уильяма 28-летний Томас ван Штраубензее (Thomas van Straubenzee). Во время вечерней прогулки по одному из южных районов Лондона неизвестные отняли у него мобильный телефон BlackBerry.

Во время ограбления потерпевший как раз разговаривал по телефону с принцем Гарри. Поняв по тому, как неожиданно прервался разговор, что у Штраубензее неприятности, принц в сопровождении офицера королевской охраны отправился на поиски друга. Объехав несколько раз улицы района, Гарри в конце концов отправился в ближайший полицейский участок, где и обнаружил потерпевшего.

Штраубензее в этот момент как раз писал заявление об инциденте, и принцу, который слышал ограбление по телефону, пришлось дать показания в качестве свидетеля. "Впервые в истории член королевской семьи приходит в участок, чтобы сообщить о преступлении", - отметили в полиции.