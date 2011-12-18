Неизвестные подорвали газопровод на Синайском полуострове

Неизвестные злоумышленники в очередной раз осуществили подрыв газопровода на севере Синайского полуострова в Египте, сообщает РИА Новости.

Взрывное устройство было заложено под газовую трубу в пяти километрах к югу от города Эль-Ариш.

"Нападение было осуществлено при помощи бомбы с дистанционным управлением, неизвестные злоумышленники подъехали к газопроводу на внедорожнике", - сообщил агентству Рейтер источник в правоохранительных органах.

Взрыв не спровоцировал воспламенение газа, так как этот трубопровод был перекрыт из-за аналогичных нападений 25 и 28 ноября. Известно, что данный газопровод предназначен для поставок газа в Израиль и Иорданию.

На место происшествия прибыли силы безопасности и бригады пожарной службы.

Север Синайского полуострова, который граничит с палестинским сектором Газа, считается одним из наиболее неблагополучных районов Египта с точки зрения безопасности. В частности, там действуют банды контрабандистов, которые занимаются нелегальной транспортировкой оружия.

В последнее время Синайский полуостров облюбовали и египетские исламисты, многие из которых бежали из тюрем в конце января во время массового народного восстания.

По информации правоохранительных органов, исламисты причастны к саботажу экспортных поставок египетского газа в соседний Израиль и Иорданию. Газопровод, по которому Египет экспортирует газ, с февраля 2011 года десять раз становился объектом диверсий.