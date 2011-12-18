Российских журналистов несколько часов продержали в КПЗ в Казахстане

В Казахстане на несколько часов задержали спецкорреспондента "Коммерсанта" Владимира СОЛОВЬЕВА и фотокорреспондента Василия ШАПОШНИКОВА, а также корреспондента Ленты.ру Илью АЗАРА.

Об этом сообщается на сайте газеты «Коммерсант».

Журналисты провели в КПЗ около четырех часов без объяснения причин.

Их задержали в воскресенье автоматчики на площади Жанаозена без объяснения причин.

В Казахстане журналисты находились для освещения беспорядков, вспыхнувших на западе страны. Примерно через четыре часа после задержания журналисты были отпущены. "Нас отпустили, и мы с трудом, но выбрались из города, едем в Актау. Всем спасибо за беспокойство", — написал в своем микроблоге в Twitter И.АЗАР.

Как сообщалось, в пятницу в результате массовых беспорядков в городе нефтяников Жанаозене погибли 11 человек, десятки ранены. По неофициальным данным, число жертв гораздо выше. В городе введено чрезвычайное положение, действует комендантский час, нарушена работа средств связи.