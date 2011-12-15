Путин наладит контакт с оппозицией словами: «Идите ко мне, бандерлоги»

Премьер-министр России Владимир ПУТИН не исключает либерализации механизма регистрации политических партий в России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом В.ПУТИН сказал во время общения с россиянами в прямом эфире, отвечая на вопрос, почему Министерство юстиции не регистрирует «Партию народной свободы» (сопредседателями партии являются Михаил КАСЬЯНОВ, Борис НЕМЦОВ и Владимир РЫЖКОВ).

«В этом смысле тоже можно предпринять шаги в сторону либерализации и регистрировать какие-то мелкие партии», - сказал В.ПУТИН.

По его словам, в РФ нельзя создавать региональные партии, в том числе в национальных республиках, потому что это тут же выльется сепаратизм и национализм.

Премьер РФ отметил, что в России, согласно закону, политические партии имеют равный доступ к СМИ. Хотя в некоторых странах законом предусмотрено, что партии получают этот доступ в зависимости от того, сколько мест они получают в парламенте, добавил он.

При этом В.ПУТИН сказал, что М.КАСЬЯНОВ был премьер-министром России, и тогда многие министры требовали его убрать потому, что он «жулик».

«Вы знаете, и кличку к нему в свое время прилепили, до того как он пришел в правительство, - «Миша два процента». Потому что якобы он был замешан в каких-то коррупционных вещах. Но поскольку доказательств этому не было, и, кроме межличностных симпатий и антипатий, я ничего не видел, я позволил ему доработать до конца своего срока», - отметил он.

«Что я могу сказать. Знаете, перефразируя Владимира Маяковского, могу сказать: «Я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть, когда такие люди в стане оппозиции есть». Будем регистрировать, наверное, посмотрим, надо менять как-то законодательство. Повторяю, можно либерализовать, можно двигаться в этом направлении», - заявил В.ПУТИН.

При этом, по словам В.ПУТИНА, в случае избрания Президентом России, он будет работать со всеми политическими силами без исключения.

«А что касается, тех, которые в принципе не воспринимают, - вообще, надо с уважением относиться ко всем нашим гражданам. Есть, конечно, люди, которые имеют паспорт гражданина Российской Федерации, но действуют в интересах иностранного государства и на иностранные деньги, с ними тоже будем стараться наладить контакт. Часто это бесполезно или невозможно. Что можно сказать в этом случае? Можно, знаете, что сказать, можно сказать в конце: «Идите ко мне, бандерлоги», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день в РФ зарегистрированы семь партий: партия власти «Единая Россия», парламентские КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», а также «Правое дело», «Яблоко» и «Патриоты России».