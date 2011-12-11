В Приднестровье выбирают президента

В Приднестровье началось голосование на выборах президента непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. Как сообщил журналистам председатель ЦИК Петр Денисенко, голосование проходит на 259 избирательных участках.

В выборах президента ПМР участвуют шесть кандидатов: председатель Верховного совета Анатолий Каминский, экс-спикер приднестровского парламента Евгений Шевчук, председатель Приднестровской Коммунистической партии Олег Хоржан, действующий глава Приднестровья И.Смирнов, депутат Верховного совета, лидер партии "Прорыв" Дмитрий Соин, а также политолог и журналист Андрей Сафонов.

Планируется, что основная борьба развернется между нынешним главой Приднестровья И.Смирновым, который возглавляет непризнанную ПМР более 20 лет и баллотируется на пятый президентский срок подряд, и председателем парламента республики, лидером партии "Обновление" А.Каминским. При этом И.Смирнов утратил поддержку Москвы, его сына и невестку обинили в крупном хищении из российской гуманитарной помощи. Против Олега Смирнова Следственный комитет России возбудил несколько уголовных дел. Зато в поддержку А.Каминского высказались представители "Единой России". Официальные лица РФ, в том числе глава администрации Медведева, министр иностранных дел и посол России в Молдове неоднократно заявляли, что И.Смирнову пора уходить.

И.Смирнов со своей стороны заявил, что решил баллотироваться на очередной президентский срок вопреки советам и воле Москвы и что готов уйти с поста президента сразу же после признания независимости ПМР.

ЦИК планирует объявить предварительные итоги выборов 12 декабря.

Одна из особенностей нынешних выборов президента ПМР, замечает РосБизнесКонсалтинг, в том, что впервые все избирательные участки оснащены камерами видеонаблюдения и на них ограничена возможность использования мобильных телефонов. В частности, все звонки, как членам избирательной комиссии, так и избирателям, разрешено осуществлять только за 5 м от участка. На избирательном участке пользоваться мобильным телефоном можно будет только председателю участковой избирательной комиссии.