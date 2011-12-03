США не откажутся от ПРО в Европе, «нравится это Москве, или нет»

США продолжат строительство системы противоракетной обороны в Европе независимо от мнения России на этот счет, заявил представитель США в НАТО Иво ДААЛДЕР.

"Угрозы со стороны Ирана усиливаются, причем быстрее, чем мы думали два года назад... Мы реализуем все четыре этапа создания ПРО, нравится это России или нет", - сказал И.ДААЛДЕР, отмечает РИА «Новости».

Он также призвал Россию принять участие в проекте ЕвроПРО, подчеркнув, что это отвечает российским интересам.

И.ДААЛДЕР также заверил, что система противоракетной обороны не направлена и чисто технически не может быть направлена против России, так что ни в коей мере не ставит под угрозу российский стратегический потенциал.

Планы США по созданию системы противоракетной обороны, которая надежно бы защитила их территорию от баллистических ракет, являются одной из главных проблем в российско-американских отношениях. В настоящее время США имеют два стратегических района ПРО на своей территории - на Аляске и в Калифорнии. Россия имеет один позиционный район стратегической ПРО - в районе Москвы. Теперь США планируют создать так называемый третий позиционный район ПРО - в Европе. Фактически это означает создание глобальной системы ПРО и может изменить баланс сил в мире.

Как сообщает NEWSru, планы США разместить элементы ПРО в Польше и Чехии ранее вызвали резкую критику со стороны Москвы. На чешской территории предполагалось разместить американский радар системы ПРО, а в Польше - противоракетную базу США.

Президент США Барак ОБАМА и глава Пентагона Роберт ГЕЙТС 17 сентября 2009 года объявили о внесении корректив в планы по созданию системы национальной ПРО. При этом США не отказались от размещения наземных элементов ПРО в Европе, всего лишь отсрочив начало их развертывания до 2015 года.

Полностью позиционный район ПРО, включая наземную структуру, планируется создать к 2020 году в четыре этапа. До момента появления первых наземных объектов берега Европы будут патрулировать военные корабли США с ракетами-перехватчиками на борту.

Россия и НАТО договорились сотрудничать по проекту ЕвроПРО год назад на саммите в Лиссабоне, однако переговоры зашли в тупик из-за отказа США предоставить юридические гарантии ненаправленности развертываемой системы против российских сил сдерживания.