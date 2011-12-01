Украина опередила Россию по коррупции

Уровень коррупции в России по-прежнему остается на очень высоком уровне - РФ наравне с Угандой и Нигерией занимает 143 место из 182 возможных, говорится в докладе международной неправительственной организации Transparency International (TI).

Лучше, чем в России, Азербайджане и Белоруссии (2,4 балла), дела обстоят в Прибалтике (Литва - 4,8, Латвия - 4,2, Эстония 6,4), в Грузии (4,1 балла), в Молдавии (2,9 балла), Казахстане (2,7 балла) и Армении (2,6 балла).

На одну позицию в списке TI от России отстают Украина и Таджикистан (по 2,3 балла). Киргизия занимает 164 строчку рейтинга с 2,1 балла, а Туркмении и Узбекистану пришлось поделить 177 строчку рейтинга, набрав по 1,6 балла, пишет РИА Новости.

У США - 7,1, Канады 8,7, Германии 8, Великобритании 7,8, Франции 7, Испании 6,2, Италии 3,9. У Польши - 5, Венгрии, 4,6, Румынии 3,6, Греции 3,4, Сербии и Болгарии 3,3, Турции 4,2.

В тройку наименее коррумпированных стран, согласно рейтингу TI, в 2011 году вошли Новая Зеландия (индекс - 9,5 балла), Дания (9,4 балла) и Финляндия (9,4 балла). Самыми коррумпированными странами стали Сомали (1,0 балла) и Северная Корея (1,0 балла), которая была включена в рейтинг впервые.

Рассчитываемый специалистами Transparency International индекс восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index, CPI), определяет уровень коррупции в госсекторе - от "0" (высокий уровень коррупции) до "10" (коррумпированных чиновников почти нет). Страны, рейтинг которых составляет меньше 3 баллов, находятся в зоне очень высокой коррупции.

Две трети списка занимают страны, индекс которых составляет менее 5. "2011 год продемонстрировал движение к большей прозрачности, поскольку жители всех стран мира требуют отчета от своих правительств. Страны с высоким баллом показывают, что если усилия по повышению прозрачности продолжатся, они могут увенчаться успехом и принести пользу населению", - заявил управляющий директор Transparency International Кобус де Свардт (Cobus de Swardt).