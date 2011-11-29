Проигранные Кремлем выборы в Южной Осетии признали недействительными

Верховный суд самопровозглашенной Южной Осетии признал результаты второго тура президентских выборов недействительными. Побеждавший оппозиционный кандидат Алла ДЖИОЕВА не сможет принять участие в новых выборах.

«Такое решение суд принял по итогам рассмотрения иска партии «Единство» на действия сторонников кандидата в президенты РЮО Аллы ДЖИОЕВОЙ и на Центральную избирательную комиссию, которая не пресекла эти действия», - сообщает местное информационное агентство «РЕС».

Сообщается, что Верховный суд Южной Осетии установил, что нарушение конституционного закона «О выборах президента РЮО» сторонниками кандидата в президенты А.ДЖИОВОЙ «считались угрозой, препятствующей свободному волеизъявления граждан избирателей».

«Массовый характер таких действий, а также противоречащая указанному закону благотворительная деятельность не позволяют закону достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей на выборах президента РЮО», - говорится в решении.

Согласно законодательству Южной Осетии, в случае проведения повторных выборов кандидатами на должность президента РЮО не могут быть выдвинуты кандидаты, действия которых послужили основанием для признания общих выборов или выборов при повторном голосовании недействительными.

Председатель парламентского комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Амиран ДЬЯКОНОВ сообщил, что новые президентские выборы в Южной Осетии предположительно состоятся 25 марта 2012 года, передает РИА «Новости».

Как сообщал УНИАН 28 ноября ЦИК Южной Осетии обнародовал предварительные результаты с большинства избирательных участков. Кандидат Кремля, глава МЧС республики Анатолий БИБИЛОВ проигрывал экс-министру образования Южной Осетии А.ДЖИОЕВОЙ более 16%.

Незадолго до выборов, 21 ноября, во Владикавказе с А.БИБИЛОВЫМ встретился Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ. Тогда глава Российского государства подчеркнул, что РФ будет продолжать обеспечивать безопасность республики в рамках заключённых договоров.

Первый тур президентских выборов в Южной Осетии прошел 13 ноября. Европейский Союз и НАТО не признали эти выборы. Второй тур прошел 27 ноября.