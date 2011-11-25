Экс-премьер РФ: с Таможенным союзом нельзя торопиться

С расширением Таможенного союза и ЕЭП нельзя, считает экс-премьер-министр России Евгений ПРИМАКОВ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в Москве в ходе круглого стола на тему «Большая страна: перспективы интеграционных процессов на постсоветском пространстве в рамках Евразийского союза».

«Нельзя торопиться с расширением трехстороннего российско-казахстанско-белорусского объединения, которое является базой Евразийского экономического союза. Мы знаем, что в него уже стучатся Киргизия и Таджикистан», - сказал Е.ПРИМАКОВ.

Он подчеркнул, что все потенциальные участники должны отвечать определенным критериям, наработанным до, а не во время участия.

Мо мнению Е.ПРИМАКОВА, при создании Евразийского союза необходимо использовать опыт Европейского Союза.

По его словам, кризис в ЕС вызван тем, что союз разрастался очень стремительно. «Считалось, что чем ЕС шире, чем больше стран в нем, тем он мощнее, но оказалось, все настоящие беды начались из-за того, что в союз влилось очень много стран, не сравнимых по своим возможностям с горсткой западноевропейских государств - основателей», - сказал Е.ПРИМАКОВ.

Как сказал Е.ПРИМАКОВ, Шенгенское соглашение, единая валюта вошли в противоречие к сохраняющимся суверенитетам стран - членов Евросоюза.

По его словам, одним из признаков кризиса ЕС является неспособность провести Конституцию, где была бы зафиксирована необходимость создания политических и военных наднациональных структур.

Кроме того, Е.ПРИМАКОВ отметил, что СНГ оказался нежизнеспособным в первую очередь из-за отсутствия наднациональных органов. «Это еще раз показало, что в Беловежской пуще больше думали о ширме какой-то, которая прикрывала бы распад Советского Союза, чем об альтернативе, которая могла бы быть вместо Союза», - сказал он.