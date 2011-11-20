Патриарху Кириллу стало плохо во время богослужения

Патриарх Московский КИРИЛЛ в ходе торжественного богослужения в храме Христа Спасителя в Москве, посвященного 65-летию предстоятеля, внезапно почувствовал себя плохо.

Как сообщает РИА «Новости», ожидалось, что патриарх выступит с благодарственной речью перед верующими и духовенством, однако на кафедре он не появился.

"Патриарх КИРИЛЛ почувствовал недомогание, однако сейчас все хорошо, он спустился на прием по случаю его юбилея", - сообщил глава патриаршей пресс-службы протоирей Владимир ВИГИЛЯНСКИЙ.

Сегодня патриарх КИРИЛЛ отмечает свое 65-летие.

Как известно, в августе он не смог посетить торжества в Дивеево, посвященные Дню памяти преподобного Серафима Саровского. Тогда сообщалось, что патриарх перенес острое вирусное заболевание.

В начале октября сообщалось, что патриарх сократил визит в Молдову по состоянию здоровья.